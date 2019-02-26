兩岸城鄉平台 搭地方與陸溝通管道
中國時報
呂佳蓉／綜合報導
國民黨25日召開「兩岸城鄉交流平台」首次會議，國民黨副主席兼祕書長曾永權表示，期望透過交流平台提供各縣市與大陸的聯繫管道。有人直言，與對岸交流通常問題不大，但「最大的阻礙是國內主管機關的認可」。
國民黨文傳會的新聞稿指出，各縣市代表皆高度認同「兩岸城鄉交流平台」的重要性。在當前民進黨政府與大陸的溝通處於停滯狀況下，此交流平台將成為與對岸溝通的重要渠道。與會人員並盼交流平台能有橫向溝通的功能，結合多個需求類似的縣市，組成團隊，打群體戰、而非單打獨鬥，與大陸進行更實質的交流。
據悉，與會縣市代表在會議中指出，與大陸簽署備忘錄或意向書要非常慎重，必須依循現行法規，避免觸法。此外，與大陸交流通常問題不大，但最大的阻礙是國內主管機關的認可，因此，期望國民黨立法院黨團能協助與政府相關部門溝通協調，當各縣市最大的靠山。
與會縣市代表表示，透過交流平台，不僅希望農漁產品或工商產品能銷往大陸，更期望能廣泛建立包機直航、郵輪停泊的航點，吸引更多的大陸觀光客停留，兼顧「貨出去」、「人進來」的兩項目標，讓各縣市的鄉親都能賺大錢。
昨日「兩岸城鄉交流平台」由曾永權主持；會中國民黨大陸事務部主任周繼祥向國民黨執政的15縣市代表進行交流平台的簡介報告，隨後針對各縣市與對岸交流的經驗、農漁產品行銷、包機直航與郵輪停泊等議題廣泛交流意見。
(中國時報)
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