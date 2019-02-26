再爆海生館案 慶富老董收押

2019年02月26日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

慶富造船董座陳慶男昨甫獲高雄地院裁定停止羈押，但高雄地檢署隨即以陳慶男因子公司承造基隆海生館，涉嫌以不實工程進度向聯貨銀行申請核撥工程款3億餘元，涉犯銀行法、偽造文書罪嫌，將他傳喚到案，檢方認定陳慶男涉案情節重大，當庭將他聲押，還來不及呼吸新鮮空氣的陳慶男，當場臉綠。

高雄地檢署調查，慶富造船子公司「慶陽」承包海生館BOT案，陳慶男於2015、2016年間，明知興建工程大幅落後，仍先後3次指示員工製作不實工程進度圖及證明書，經建築師事務所簽核後，共向聯貸銀行申請核撥工程款3億元。

5銀行聯貸 詐貸3億元

國立海洋科技博物館斥資15億的海生館BOT案於2012年與慶陽公司簽約。慶陽隔年獲土地銀行、農業金庫、高雄銀行、合作金庫及新光銀行等5銀行聯貸9.5億元，因涉以獵雷艦案類似手法詐貸及偽造文書，雄檢去年初立案偵辦。

檢察官朱華君指揮調查局南機站組偵辦，本月23日曾提訊過陳慶男，他坦承指使職員申請核撥工程款，但否認犯行，聲稱款項確實用於購料等工程進度。由於雄院25日裁定對陳慶男停押，檢方得知後決定傳喚將人帶回。

陳慶男因獵雷艦案遭雄院羈押近9個月，再撐10天就可獲釋，25日上午停押裁定書送達高雄看守所，前一秒人獲釋，下一秒就遭調查官帶走，檢察官開庭後，更因認定他涉案情節重大，當庭逮捕聲押，晚間獲准，讓陳慶男臉都綠了。

上午才開釋 當庭臉綠

高雄地院指出，羈押中的陳慶男將於3月6日期滿，屆時依法必須放人，合議庭昨裁定停押，並准予以已繳納的3200萬為具保金額，停押後陳慶男仍必須1天2次向派出所報到，且須陳報車牌、24小時不關機，不能出境出海。

依刑事訴訟法，偵查中的被告羈押不得逾2月，得延長1次、最多2月。審判中的羈押不得逾3月，換言之，陳慶男這回如果被羈押，光偵查加一審就可能面臨13個月羈押。

(中國時報)