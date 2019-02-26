整合海生館計畫 基隆市府頭大

2019年02月26日 04:11 中國時報 游昊予／基隆報導

基隆海生館BOT案遭到慶富案牽連後一度停擺，工程現場打了地基後便再無動靜。國立海科館原預定今年第2季對外招標，於2024年完工，但案子在19日轉移給基隆市政府主導，並與周邊碧砂漁港以及八斗子廊帶共同規畫，市府還在將兩大計畫整合中。

基隆市長林右昌日前在市務會議後記者會表示，市府目前正針對八斗子廊帶發展進行規畫，並將納入海生館，也獲得中央500萬補助，應該最近就會有成果。

林表示，民眾最關切的海生館問題，因為卡在之前跟慶陽公司的合約爭議沒辦法解決，以致民間投資卻步。若要重啟BOT案的話，不僅程序曠日廢時，而且也同樣會面臨到契約問題，這也是海生館停滯不前的原因。

日前也有市議員爆料，海生館將會被改建成商場或飯店，林右昌也出面澄清，在海生館的基地上面，並沒有任何說要蓋商場或是要蓋旅館的構想。

產發處處長林青海表示，預計3月底前將兩大計畫整合，目前正在和海科館密切接觸中，希望按照之前的時程，在第2季進行招商，至於招商金額是否會因此增加，目前還不確定。

(中國時報)