2老師滑手機 害學童溺水成癱

2019年02月26日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中市1家文理補習班由2名老師帶14名學童到后里區公所游泳池進行戶外教學，其中鄭姓男童踩著長椅，準備跨線到深水區卻發生溺水，經8分鐘才被救起送醫，治療後成為植物人，台中地檢署認為2名老師自顧低頭玩手機，泳池現場主管和4名救生員未盡專業戒備及救護工作，將7人依業務過失重傷害起訴。

起訴指出，張、陳2名安親班老師，2017年7月13日下午，帶14名學童到后里區公所游泳池進行戶外教學，泳池以浮繩圈畫區隔為淺水練習區及深水區。14名學童下水活動後，張及陳兩名老師擅自離開水道，遠到18公尺遠的窗緣石階坐著休息，玩手機或泳客聊天，偶爾遠觀遙望孩童狀況。

泳池現場原有4名救生員，負責管理現場的王姓主任，調陳姓救生員到男廁修故障馬桶，陳離開現場時，並未通知在場其他蔡姓、劉姓及張劉等3名救生員，3名救生員分站立泳池各區，但工作並無明顯的區域畫分，且現場救生員人數不符規定。

鄭姓男童腳踏在兩區交接處的水底長椅上，將分隔淺水區及深水區的浮條拉高，越界到深水區水域，當鄭童雙腳離開長椅時，即發生溺水，時而舉手、抬頭搶呼吸求救，慌亂下沉，而他身旁的孩童則自顧戲水，未發現有人溺水。

直到有孩童泳客發現，告知蔡姓救生員，蔡徐步由池岸走進溺童位置，未立即下水救援，僅呼叫鄭童身旁的孩童拉救，後因拉救未果，才跳下泳池將鄭童救上岸，急救治療後仍腦死重傷害。

檢方以2名老師帶14名孩童到泳池游泳，不但人力短少，還自顧低頭玩手機，泳池也忽視救生人力配置，依業務過失重傷害罪將老師等人起訴。

(中國時報)