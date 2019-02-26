藏毒6噸 海巡破10億毒窟
中國時報
謝明俊／台北報導
海巡署25日宣布破獲全國最大新興毒品倉庫，蔡英文總統在海巡署長陳國恩等人陪同下，了解緝獲的大批各類毒品。（季志翔攝）
海巡署昨天宣布破獲一個活躍於北台灣的龐大毒品集團，該集團利用沒前科的年輕人充當發貨倉庫管理及運毒交通，躲避查緝。海巡署在新北市破獲2個大型毒品發貨倉庫及製造工廠，查獲K他命等10多種毒品及原料，總重高達6噸多，價值超過10億元，是歷來查獲最大型毒品倉庫。
總統蔡英文昨前往海巡署慰勉破案有功人員，強調反毒是政府最優先工作，期勉甫上任的海巡署長陳國恩應和海巡緝毒人員繼續努力，政府會全力相挺，不會讓他們孤軍應戰。
海巡署基隆查緝隊去年間獲報，指北台灣有一個走私毒品集團，製造K他命、毒咖啡包等3、4級毒品，該集團不但將製毒的分裝設備不定期更換生產基地，還全台走透透，於是會同新北市警方成立專案小組追查。
專案人員年初鎖定受雇集團專門負責看管毒品發貨倉庫及運送毒品的26歲吳姓男子後，趁吳嫌前往基隆交貨給陳姓毒販時，將2人逮捕，查獲11公斤的K他命，吳坦承以每公斤100萬的價格販毒。
幹員隨後查出吳某位在萬里透天厝的毒品倉庫，又再查獲60公斤K他命、2.8公斤大麻膏、改造手槍，以及各類3、4級毒品、原料近3噸重，另在瑞芳區查獲該集團另一個工廠，起出生產設備及原料。
專案小組查出27歲孫姓男子是吳嫌上手，循線在基隆將他逮捕，由於2嫌都拒絕供出背後主使者，全案由檢警擴大偵辦中。
(中國時報)
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