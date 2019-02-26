四海遊龍爆股權糾紛 供貨不受影響
四海遊龍食品公司疑因上市投資等問題爆發逾億元股權糾紛，香港百鴻公司向新北地院聲請執行假扣押，法院昨派員前往中和的廠區執行，共查封8台冷凍車輛及廠房，恐影響北台灣逾120家加盟店權益，但四海遊龍總經理許瓊芬表示，已調派其他物流車輛，不會影響到加盟店供貨。
香港百鴻公司「Megawell Capital Limited」19日向法院聲請執行假扣押，指四海遊龍前經營團隊與百鴻簽約合作，但新團隊不予承認，雙方因而對簿公堂。新北地院表示，因部分機械位在外縣市，另也發函囑託雲林地院、高雄地院查封相關設備。
前四海遊龍總經理陳建宏表示，日前公司變更登記，他無緣無故遭到解雇，公司經營團隊易主，已向新北市政府勞工局、經發局陳情，要求恢復自己的工作權益。他說，與香港公司合作是擴大發展的合作案，因新團隊與對方溝通不良，不清楚為何有如此舉動。
現任總經理許瓊芬表示，前團隊與香港公司所有的會議紀錄、合約書內容，大股東們均無從得知，經由律師前往投審會了解，才發現竟是將無償將公司轉讓給一間紙上公司。
許瓊芬表示，與其他大股東共51％股份，召開臨時股東會選出新任的董事長，均不贊成該投資案，希望四海遊龍可以繼續在台灣打拚，針對百鴻的假扣押，則交由律師後續處理。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。