四海遊龍爆股權糾紛 供貨不受影響

2019年02月26日 04:11 中國時報 葉書宏 、許哲瑗／新北報導 、許哲瑗／新北報導

四海遊龍食品公司疑因上市投資等問題爆發逾億元股權糾紛，香港百鴻公司向新北地院聲請執行假扣押，法院昨派員前往中和的廠區執行，共查封8台冷凍車輛及廠房，恐影響北台灣逾120家加盟店權益，但四海遊龍總經理許瓊芬表示，已調派其他物流車輛，不會影響到加盟店供貨。

香港百鴻公司「Megawell Capital Limited」19日向法院聲請執行假扣押，指四海遊龍前經營團隊與百鴻簽約合作，但新團隊不予承認，雙方因而對簿公堂。新北地院表示，因部分機械位在外縣市，另也發函囑託雲林地院、高雄地院查封相關設備。

前四海遊龍總經理陳建宏表示，日前公司變更登記，他無緣無故遭到解雇，公司經營團隊易主，已向新北市政府勞工局、經發局陳情，要求恢復自己的工作權益。他說，與香港公司合作是擴大發展的合作案，因新團隊與對方溝通不良，不清楚為何有如此舉動。

現任總經理許瓊芬表示，前團隊與香港公司所有的會議紀錄、合約書內容，大股東們均無從得知，經由律師前往投審會了解，才發現竟是將無償將公司轉讓給一間紙上公司。

許瓊芬表示，與其他大股東共51％股份，召開臨時股東會選出新任的董事長，均不贊成該投資案，希望四海遊龍可以繼續在台灣打拚，針對百鴻的假扣押，則交由律師後續處理。

(中國時報)