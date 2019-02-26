旅泰母子返台 疑喝清潔劑輕生
家族經營成衣貿易、近年旅居泰國的74歲沈姓老婦，日前與其未婚的38歲陳姓兒子返台後，投宿在北市某商旅，昨天下午卻被發現陳屍房內，2人無外傷，現場沒打鬥、外力入侵跡象，留有喝過的不明液體和止吐藥物。沈婦留下紙條交代後事，檢警初步排除他殺，將解剖釐清真正死因。
警方調查，陳男2014年移居泰國曼谷，陳母在2016年賣掉內湖房產，跟著兒子搬到泰國同住，期間少與親友聯絡，親友都不知2人在泰國的生活狀況。今年農曆年間，沈婦曾傳簡訊給兄妹拜年，但沒提及近況，也沒說何時會返台。
本月13日，兩人從國際訂房網站預定北市松山區的商務旅館，20日返台從桃園機場直奔商旅，分別投宿2間房，預計25日退房。旅館人員告訴警方，2人這幾天都叫外送，僅沈婦曾短暫離開，沒特別異狀，也沒其他訪客進出。
昨天中午，旅館聯繫不上本該退房的2人，下午1時許房務人員開門察看，赫然發現2人並肩躺在沈婦房內，蓋著棉被，明顯死亡。
警方在房內發現2瓶殘餘的不明液體，從刺鼻味道研判是清潔劑，現場留有紙條簡單交代後事，並未談及尋短動機，僅寥寥數語說道：「請尊重我們的決定，請諒解。」沈婦還留了幾包遺物指定給兄妹。
沈婦兄妹表示，沈移居泰國，退出家族成衣貿易事業，很久沒聯絡，連他們母子返台都不知，推測這些年都靠積蓄過活；雖然沈婦行李裡有被撕毀的存摺，但不清楚是否有債務壓力。
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(中國時報)
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