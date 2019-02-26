肌萎生 盼大學提供友善空間

2019年02月26日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

大學學測放榜，國立花蓮高中從小罹患「先天性軟骨發育不全症」的王宣翰獲55級分佳績，學測作文甚至是趴在地上咬筆完成，求學過程相當勵志。對於近來有高中陸續發起拒絕放榜新聞，王宣翰認為受訪是為了激勵像他一樣的人，並為身障者發聲，呼籲各大學重視對身障的友善空間。

花中王宣翰 獲55級分

笑容開朗的王宣翰，出身新城鄉的平凡家庭，父母均為軍職退伍，王宣翰因自小手腳逐漸萎縮，只能依賴電動輪椅代步，寫字也相當辛苦；王宣翰說，自己屬於「土法煉鋼型」，因為沒有特別聰明，每天一早準時搭專案接駁車到校，按部就班完成課業。

校長詹滿福表示，王宣翰的身體條件，求學過程比一般人辛苦許多，但他努力從偏鄉國中考上花中，三年來在校內成績始終名列前茅，維持全校前6名，學測作文因無法由人代筆，他趴在地上咬筆寫字，學測55級分較全國頂標高出4級分，相當不容易。

選校 考量無障礙空間

王宣翰說，求學一路來受到很多人幫助，願意受訪不是要分享成績或志願，而是鼓勵身障者不要放棄人生，也感謝校方考量他行動不便，改善教室到廁所間的無障礙設施與沖洗設備，並向教育部申請在科學館裝設一座電梯，讓他有更方便的讀書環境。

王宣翰說，選擇學校除了興趣科系外，同時也要考量大學的無障礙空間，就他了解目前台灣大學對身障者環境最友善，對於學校還在考慮中，父母憂心他上大學後政府不再補助專案助理員在旁照顧，不過王宣翰仍樂觀面對，未來會繼續面對各種挑戰。

(中國時報)