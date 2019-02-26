肌萎生 盼大學提供友善空間
大學學測放榜，國立花蓮高中從小罹患「先天性軟骨發育不全症」的王宣翰獲55級分佳績，學測作文甚至是趴在地上咬筆完成，求學過程相當勵志。對於近來有高中陸續發起拒絕放榜新聞，王宣翰認為受訪是為了激勵像他一樣的人，並為身障者發聲，呼籲各大學重視對身障的友善空間。
花中王宣翰 獲55級分
笑容開朗的王宣翰，出身新城鄉的平凡家庭，父母均為軍職退伍，王宣翰因自小手腳逐漸萎縮，只能依賴電動輪椅代步，寫字也相當辛苦；王宣翰說，自己屬於「土法煉鋼型」，因為沒有特別聰明，每天一早準時搭專案接駁車到校，按部就班完成課業。
校長詹滿福表示，王宣翰的身體條件，求學過程比一般人辛苦許多，但他努力從偏鄉國中考上花中，三年來在校內成績始終名列前茅，維持全校前6名，學測作文因無法由人代筆，他趴在地上咬筆寫字，學測55級分較全國頂標高出4級分，相當不容易。
選校 考量無障礙空間
王宣翰說，求學一路來受到很多人幫助，願意受訪不是要分享成績或志願，而是鼓勵身障者不要放棄人生，也感謝校方考量他行動不便，改善教室到廁所間的無障礙設施與沖洗設備，並向教育部申請在科學館裝設一座電梯，讓他有更方便的讀書環境。
王宣翰說，選擇學校除了興趣科系外，同時也要考量大學的無障礙空間，就他了解目前台灣大學對身障者環境最友善，對於學校還在考慮中，父母憂心他上大學後政府不再補助專案助理員在旁照顧，不過王宣翰仍樂觀面對，未來會繼續面對各種挑戰。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。