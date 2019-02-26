5人5科滿級分 南山學測亮眼
108學年度學科能力測驗的成績25日放榜，私立南山中學學生楊彬、徐有齊、吳中薇、薛韋霖、謝宇倫獲得5科75分滿級分，另外，張博勛、陳彥宇只考4科，同樣獲得4科60分滿級分，單科滿分共計122人，成績斐然。
南山中學表示，今年成績再創佳績，5科75滿級分5人，5科70級分以上22人，4科60滿級分7人，4科55級分以上51人，單科滿分共計122人。
女狀元 熱情投射文字中
楊彬已獲得國外2所大學錄取，75級分對他而言只是另一項的肯定，拿下多益滿分、英文作文新北市第二名、哈佛書卷獎、地科能力競賽新北第一以及多次在國內外的模擬聯合國會場中獲獎，並擔任新北市模擬聯合國會議高中組主席。
吳中薇對於成為新北的女狀元十分靦腆，她表示，喜歡的是文藝創作與醫學、生物，把對未來的憧憬及熱情全投射在文字當中，在文學創作上得到極大滿足。
找到自己興趣 勇往直前
同樣獲得75級分的徐有齊，在物理學習充滿熱情，曾獲得新北市第一名及全國自然科能力競賽物理組優勝的殊榮，另外也參加演辯社在辯論場上縱橫，曾協助訓練學弟妹進行全國英語辯論賽，並參與新加坡的DHAP會議，擴展國際視野。
75級分謝宇倫對於自己直升的選擇非常肯定，在模擬聯合國課程的學習經驗讓他多元的發展，思考並堅持自己的選擇往法律方向前進。同樣是75級分的薛韋霖從學校的選修課程中找到自己興趣。
南山中學校長蔡銘城表示，學生成績固然重要，但需要轉換的是培養學生的「素養、態度」，新課綱精神「成就每一個孩子：適性揚才、終身學習」，學校更為他們規畫多元學習及能力探索的課程。
(中國時報)
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