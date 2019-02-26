終結放榜新聞 學霸看法兩極
復旦高中曾羽廷（右）、邵柏為（左）考5科獲75級分。（校方提供）
受終結放榜新聞事件影響，桃竹苗地區25日有多所公私立高中不再公布學生學測成績，不過也有校長持正面看法，認為在尊重學生意願的前提下，應該揚善隱惡。也有學生不認為會有負面效應，有好成績是因為學校老師教得好，要抱持感恩的心，贊成公布成績。
辦學表現 讓外界知道
桃園復旦高中校長段台民認為，這個社會應該揚善隱惡，每個人的立場不同，站在私校角度有招生壓力，學生表現好達到應有的標準，對外公布也是對學校加分，如果學生願意，會對外公布成績。復旦今年學測成績優異，包括曾羽廷、邵柏為5科75滿級分，4科60滿級分則有11人。邵柏為認為，因為學校老師教得好，抱持感恩的心，贊成公布成績，讓外界知道學校辦學好並不是壞事。
桃園武陵高中也受影響，7位滿級分生僅有王以德、高柏瑋、賴子聿和賴瀚宇4位願意接受採訪，王以德坦言怕被斷章取義，高柏瑋則說過去也反對「放榜新聞」，但學測對完成績，知道主角可能變成自己，認真思考過後不覺得只有負面效應。武陵高中校長林煥周坦言，班聯會曾找他連署，但他認為，學校重視多元表現，任何學生在「德智體群美」不同領域有好的表現，都值得鼓勵跟表揚，最重要的是尊重學生個人意見。
是否公布 視學生意願
新竹市多所明星高中不再公布個人成績，只提供成績統計，國立新竹女中校長呂淑美強調，現階段學生還是以全力準備申請大學為重，屆時學校放榜是否公布個人榜單，也要視學生的意願。苗栗建臺高中校長黃添敏表示，在學生同意下開放自由採訪，適當的訊息公布能樹立學習典範。
桃園市則有議員直接發函給教育局，要求落實減少滿級分或高分報導文化，今年市立高中學測成績，教育局都未公布。
(中國時報)
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