自學微積分 清中清寒生 學測拚出好成績
大學學測成績公布，台中一中學生洪兆志5科考取74級分，從小立志當醫生的他深刻感受到醫生應關懷社會，國中起便存下獎學金並捐給公益單位，至今未中斷。同校林學慶、柳凱耀特別重視考卷訂正，藉此導正觀念，學測也考取5科75級分佳績。
重視考卷訂正 取得佳績
洪兆志說，從小就覺得醫生很帥，後來有親人生病獲救治，更感覺醫生很厲害，就此立下當醫生志向，深覺好醫生不只要有專業、更需要同理心與關懷心；國中時在因緣際會下知道有個幫助清寒學生就學的儲蓄專戶，便存下獎學金後整筆捐出。
林學慶、柳凱耀透過放榜新聞分享讀書經驗，兩人皆重視「訂正」工作。林學慶還特別做本「訂正簿」，將曾經錯誤的題目、犯錯原因與該題觀念彙整後，告誡自己別再犯。
台中女中 2人5科75級分
台中女中有2人5科75級分、4科60級分者共26名。立人高中學生蕭筑云國中會考時以5A++直升，今年學測又考出5科75級分好成績，校方頒發30萬元獎學金。明道中學學生黃奕綸5科考取75級分，共有10人4科取得60級分滿分成績。
台商之子 克服困難表現好
僑泰高中指出，今年4科考取56級分以上者有8人，其中，57級分的簡羽晨父親是台商，她高中前都在大陸念書，3年前返台就學，一度因不習慣寫繁體字倍感吃力，在師長協助下克服困難，還奪得好成績。
清水高中單親清寒生鄭翼嘉與父相依為命，國三時自掏腰包購買大學教科書「微積分」，並自修讀懂整本書，展現數理天分；他靠著勤學拿下4科54級分，未來希望擔任精算師。
(中國時報)
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