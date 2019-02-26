首座自駕車測試實驗室啟用

2019年02月26日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

科技部國家實驗研究室在台南市歸仁區打造國內首座封閉式測試場域「台灣智駕測試實驗室」25日開幕，蔡英文總統、前行政院長賴清德除主持啟用儀式外，2人還一起搭乘國內自行研發的自駕車，體驗智慧路口與避障變換車道等測試情境。

自駕車是近年來世界各國力求突破的重點領域，為掌握發展契機，行政院各部會也積極推動國內自駕車發展的友善環境。

小英搭乘體驗

蔡英文說，智駕測試實驗室是台灣第一座針對自駕車、整車及零組件系統開發的測試平台，可提供13種多元、複雜且符合國際標準的交通情景，從房車到中型巴士都能進行充分實驗或展示。

此外，《無人載具科技創新實驗條例》已於去年11月正式通過，施行後可開放安全的測試場域，提供產、學、研各界進行自動駕駛科技服務及營運模式的創新實驗。

更重要的是，自駕車要順利上路，其他配套措施都需要中央部會攜手合作，為台灣的產業創新打一場漂亮的團體戰。

蔡英文強調，「5+2的產業創新計畫」已確實整合台灣產官學的力量，沙崙智慧綠能科學城封閉式自駕車測試場域的開幕啟用，是台灣自駕車科技發展上最重要日子，不僅充分顯示出台灣已經迎頭趕上世界最先進國家的腳步，也是台灣產業不可錯過的機會，不僅能為零組件廠商找到新的春天，也是科技產業再創高峰的契機。

科技部長陳良基也強調，台灣智駕測試實驗室共規畫13種道路情境提供測試，舉凡台灣常見的鐵路平交道、十字路口、彎道、綠蔭、隧道、外停車場等道路型式及行車情境均包含在內，營運初期將以專案包套方式提供測試服務與計價。

檢視關鍵程序

智駕測試實驗室面積約1.75公頃，設計上以模擬台灣道路情境約時速0至30公里低速行駛，可提供小型車或中型巴士自駕車進行混合車流的實境測試，針對自動駕駛的主要關鍵程序「感知」、「決策」及「控制」等三方面進行全面檢驗，目前已有宏碁、成功大學等6家產業、學研單位簽署合作備忘錄。

(中國時報)