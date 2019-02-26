變種捕獸夾 小朋友碰觸恐斷指

2019年02月26日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

傳統金屬製的捕獸夾已被禁止，但動保團體接獲民眾投訴，最近在網路上流行塑膠製「變種捕獸夾」，標榜「老鼠一觸即死」。台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，若小朋友碰到可能斷指。高市動保處則表示，將持續稽查，若查證屬實，將罰款1.5萬至7.5萬元。

上網可購得 1個只39元

倪京台表示，這些捕鼠夾在許多知名網購平台就能輕易購得，1個只賣39元，還特價買3送1。經實測後力量強大，小老鼠瞬間可被夾爛爆頭，如果小孩誤觸，也可能斷指；他呼籲政府有關單位應積極查緝這類新型的「變種捕獸夾」。

倪京台昨展示這類塑膠捕鼠夾的產品型錄，其中1台很靈敏，道具老鼠一碰到機關就被夾住，但另1台就比較遲鈍，需要施大一點力才會啟動捕鼠夾。

對動物殘忍 易傷及無辜

他引用行政院農委會解釋函指出，縱使市面上的「變種捕獸夾」非金屬製，名稱也改叫「大鋼牙」或「捕鼠神器」，但都是動保法中定義的捕獸夾，未經許可製造、販賣、陳列等產品都是非法的。這些捕獸夾不但對動物相當殘忍，更可能傷及小孩，呼籲農委會及各地動保處能加強宣導及查緝，依法重罰。

高市農業局動保處表示，會持續稽查捕獸夾，主動查察與民眾檢舉在網路上販售捕獸夾的業者，如查證屬實將依動保法裁處1.5萬元至7.5萬元。

動保處也將持續辦理校園動保教育宣傳，並配合偏鄉犬貓絕育三合一活動、狂犬病防疫工作，加強偏鄉地區、山區、郊區等區域獸夾防範宣導工作。

(中國時報)