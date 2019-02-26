助聽器伴學 英文衝出高分
中國時報
游昊予／基隆報導
大學學測成績放榜，二信高中自然組學生簡妘庭讀書之餘還能兼顧社團，考出四科59級分的高分，聽障生林禹甹則克服先天弱勢，在英文科拿到13級分的好成績，為莘莘學子立下好榜樣。二信高中校長林立表示，媒體報導相關新聞有正面意義，且可讓家長、學生獲得更多資訊，不需要因為個案小題大作。
本次考試在國英數自四科獲得59級分，只差1級就滿分的簡妘庭同學表示，3年前她考上了師大附中，讀了一星期以後，發現自己若想要兼顧社團活動，爸爸需要天天到台北接送她上課，孝順的她不忍父親舟車勞頓，又不想要放棄社團活動，於是毅然回到二信高中就讀，讓自己可以多出2個小時的讀書時間，還能夠兼顧戲劇社的活動，讓高中生活變得非常充實。她說，要用這個成績申請牙醫系。
林禹甹罹患先天聽力障礙，從小需要帶著助聽器，但她說，海倫凱勒看不到也聽不見，仍然不放棄學習，所以告訴自己：「海倫凱勒可以，我一定也可以。」林禹甹父母親在信義夜市擺攤，她放假時也要幫忙家裡顧生意，但她還是排除先天與環境的困難，在這次考試中繳出了英文13級分的好成績，目標申請外文系或國貿相關科系。
林立表示，社會應尊重新聞採訪的自由，若是媒體能將考試狀況、數據，還有勵志的故事報導出來，就有正面意義。同時在顧及學生意願的情況下，家長和學生有知的權利，應該公開。他補充，北一女、雄中等名校不需要放榜，大家都知道要如何排名，但是第四、第五志願以下的學校，要是沒有將資訊公開透明化的話，家長和學生就無法知道學校辦學的績效，公開有其好處。
(中國時報)
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