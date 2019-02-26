侯友宜宣布 4年4億培養技職人才

2019年02月26日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

北大高中成立不久，但近年學測成績都很亮眼。（葉德正翻攝）

新北市推動技職教育，市長侯友宜25日在「全國高級中等學校學生技藝競賽」獲獎學生座談會上宣布，將在4年投入4億經費，辦理「贏得未來‧技職人才」計畫，以扎根技職、專業技職、國際技職、跨域技職與創新技職五面向，全力培養與國際接軌技職人才。

侯友宜25日與最新出爐129位獲獎學生座談，教育局指出，今年較去年增加17位獲獎者，數量為歷年之最，其中42位學生榮獲金手獎，是5年來最佳成績，包含工業電子、電腦修護與鑄造等3項職種，榮獲全國第一。

侯友宜在座談時，對同學們侃侃而談自己的夢想相當感佩，強調這些孩子不僅虛心受教，對每件事專注態度，連他也覺得受用，不只有運動的孩子能為國家爭光，技職的孩子也能讓世界看到台灣。

榮獲鑄造職種金手獎第1名的新北高工鑄造科胡巧欣說，女生在充滿陽剛的工作場域，體力是一項考驗，為此還練習徒手健身，希望能增強自己，雖練習過程辛苦，從早到晚把工廠當第二個家，甚至放棄參加畢業旅行，但如願拿下冠軍殊榮非常值得。

侯友宜也在會談中宣布，今年度將全額補助金手獎前三名選手及指導老師赴國外研習與產業實習，未來4年將投入4億以上經費推動「贏得未來‧技職人才」計畫，產出符應台灣產業需求的技職人才。

教育局指出，此計畫以五大面向養成未來技職人才，專業技職投入資源打造全國頂尖群科，推行產學合作與深化專業技能學習；扎根技職將擴大職業試探暨體驗教育中心場域。

另國際技職將擴大補助金手獎選手及指導老師赴國外研習與產業實習，最後培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才，達到跨域與創新技職面向。

(中國時報)