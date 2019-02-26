返鄉生大病 楊宇荃立志習醫
桃園市私立治平高中學生楊宇荃，在學測中抱回5科75級滿級分，楊宇荃的母親是陸籍外配，靠著擔任清潔工將他拉拔長大，無論多晚總是會等他回家、為他熱好一碗湯。楊宇荃對醫學有興趣，未來希望能當無國界醫生，改善城鄉間的醫療資源差距。
來自單親家庭的楊宇荃，從小和擔任清潔工的陸籍媽媽相依為命，「人活著就要發自己的光，不要抱怨。」楊宇荃說，媽媽常自嘲是反面教材，努力工作就是為了要讓他好好念書，縱使辛苦也要面帶笑容，考前無論讀到再晚，都會等他回家、替他熱一碗湯，媽媽也時常提醒他，在這個世界上還有很多比他們過得更辛苦的人，因此有能力的時候一定要回饋社會。
楊宇荃說，幾年前他和陪媽媽回大陸鄉村探親，卻在當地生了一場大病，但也因此發現醫療資源的城鄉差距是如此巨大，許多中下階層、住在邊陲地帶的人要見上醫生一面是如此困難，剛好他在高二時因為社團活動了解醫生工作，就此奠定了他想要往醫學發展，甚至當無國界醫生的夢想，為世界的醫療資源不均努力。
楊宇荃從小成績優異，從國中開始一路就讀治平，董事長吳慶堂、王美只夫婦肯定他刻苦求學的精神，也提供高額獎學金讓他學習無後顧之憂，楊宇荃笑說平時模擬考大概69級分，沒想到正式上場竟考了滿級，自己也很意外、開心。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。