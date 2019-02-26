返鄉生大病 楊宇荃立志習醫

2019年02月26日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市私立治平高中學生楊宇荃，在學測中抱回5科75級滿級分，楊宇荃的母親是陸籍外配，靠著擔任清潔工將他拉拔長大，無論多晚總是會等他回家、為他熱好一碗湯。楊宇荃對醫學有興趣，未來希望能當無國界醫生，改善城鄉間的醫療資源差距。

來自單親家庭的楊宇荃，從小和擔任清潔工的陸籍媽媽相依為命，「人活著就要發自己的光，不要抱怨。」楊宇荃說，媽媽常自嘲是反面教材，努力工作就是為了要讓他好好念書，縱使辛苦也要面帶笑容，考前無論讀到再晚，都會等他回家、替他熱一碗湯，媽媽也時常提醒他，在這個世界上還有很多比他們過得更辛苦的人，因此有能力的時候一定要回饋社會。

楊宇荃說，幾年前他和陪媽媽回大陸鄉村探親，卻在當地生了一場大病，但也因此發現醫療資源的城鄉差距是如此巨大，許多中下階層、住在邊陲地帶的人要見上醫生一面是如此困難，剛好他在高二時因為社團活動了解醫生工作，就此奠定了他想要往醫學發展，甚至當無國界醫生的夢想，為世界的醫療資源不均努力。

楊宇荃從小成績優異，從國中開始一路就讀治平，董事長吳慶堂、王美只夫婦肯定他刻苦求學的精神，也提供高額獎學金讓他學習無後顧之憂，楊宇荃笑說平時模擬考大概69級分，沒想到正式上場竟考了滿級，自己也很意外、開心。

(中國時報)