號次抽籤 柯呈枋1 紀慶堂2 黃振彥3
無黨候選人紀慶堂抽中2號，高呼要改變「惡」質選舉文化，不收禮、不收錢，不設立選舉捐款專戶。
民進黨候選人黃振彥（左）抽中3號，高呼要讓環境、勞工及經濟三贏。（吳敏菁攝）
彰化縣第一選區立委選舉25日進行候選人號次抽籤！民進黨黃振彥率先抽中3號，直呼要創造環境、勞工和經濟的三贏；國民黨候選人柯呈枋抽中1號，喜上眉梢說是籤王，支持者衝出拿起準備好「一定當選」卷軸；無黨紀慶堂抽中2號，高呼要改變「惡」質選舉文化。
彰化縣立委補選3月16日投開票，昨天抽號次，各候選人在支持者的簇擁下大陣仗前往登記，拚場賽人氣，高呼「凍蒜」！
國民黨候選人柯呈枋在前議長謝式穀、國民黨主委張曼莉等陪同下前往登記，表示從中央到地方有23年行政經驗，參選要貢獻鹿港、和美6鄉鎮未來產業發展；包括學子教育、青年創業、老人照顧等重題注入新亮點。未來配合縣長王惠美和各鄉鎮長，在中央爭取資源建設地方發展，以創意活絡產業經濟。
黃振彥強調，選區是全國中小企業最蓬勃的地方，有四大工業區、水五金產業聚落、家具產業聚落及酪農產業等；若能注入新能量和發展軌道，絕對可成為全國經濟發展的火車頭，宣示「解決農地工廠共業」，讓環境、勞工和經濟三贏。
無黨紀慶堂是鹿港房仲業者，熱心公益，還創辦「幸福學堂」，在家扶主委紀淑玲陪同下抽籤；高呼要改變「惡」質選舉文化，不收錢、不收禮，不開幕款專戶，2號代表全民的勝利。
(中國時報)
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