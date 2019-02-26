黃敏惠 打造嘉義品牌科學節慶

2019年02月26日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長黃敏惠25日召開公私立國民中小學校長會議，宣布打造嘉義品牌的科學節慶活動，例如恢復「科學168」教育博覽會帶動觀光經濟，此外，AI人工智慧系統性的融入國中小教育、推動國小低年級雙語教學。

科學168教育博覽會是黃敏惠以前執政期間重要的科普教育活動，每年暑期舉辦，前市長涂醒哲執政後改為「諸羅科普探索趣」活動，內容及形式曾引起教育界「異」見。

黃敏惠說，應延續好的政策，例如「科學168」活動，可打造出屬於嘉義市的科學節慶品牌，還要積極爭取全國性運動賽事，以教育及運動賽事促進觀光。

黃敏惠說，嘉義市的教育發展有4大願景「人文第一、科技相佐、精致創新、國際視野」，為提升教育品質，降低班級人數，108學年度國小一年級新生27人編班、國中新生29人編班，並朝國小每班25人、國中每班27人的目標，逐年降低編班人數。

推動雙語教學，國小英語課程從中年級向下延伸至低年級，國中共聘外籍教師巡迴教學，國一學生每周有1堂課接受外師教學，AI人工智慧融入國中、國小教育，促進學子的科技能力。

建置教學硬體環境，國中小班級教室全面裝設冷氣，改善校園網路基礎環境及智慧教室建置外，並編列學校保全人員預算。

嘉義市107學年度第2學期公私立國民中小學校長會議，25日在崇文國小舉行，中正大學教育學研究所長鄭勝耀專題演講「品質、品牌、與品味：談校長的課程想像」，校長提案討論及綜合座談。

(中國時報)