民眾偽造停車證 查獲20多件
2019台灣燈會在屏東被譽為史上最美燈會，參觀人潮爆增，回程接駁車甚至要等2、3小時。有民眾不耐等待，竟偽造主辦單位發放的停車通行證企圖闖關，被警方攔截。有人竟用黑白影印就想蒙混過關，粗製濫造程度讓警方發笑，「手段也太粗劣了！」
據主辦單位統計，台灣燈會23日湧進81萬多人次，24日更創下單日103萬多人次紀錄。由於此次大鵬灣燈區採全接駁方式入場，散場時幾乎要排隊2、3小時，縣府不斷調撥車輛，務求將遊客全數送完，有人回到家已凌晨1時多。
有民眾不耐久候，竟偽造停車通行證企圖闖關，警方迄今已查獲20多張偽證。據了解，此次主辦單位發放的停車通行包括表演團體、媒體、貴賓、工作人員、計程車等，大多偽證都是由持證人員彩色影印後，再廣發給親朋好友使用。
警方表示，有些偽證在色澤、精細度等都很接近原證，不過經細查其大小及紙質後仍被視破；還有人只用黑白影印就想闖關，讓警方啼笑皆非「未免太小看警察了吧！」警方迄今也拖吊30多部違規進入停車的車輛，呼籲民眾以正常的接駁方式入場，不要違規。
為了讓心智障礙朋友也能體驗燈會之美，屏東縣長潘孟安25日邀約多名身心障礙者到農業海洋燈區一同賞燈，並戴上Hello Kitty紙眼鏡扮演導覽員，親自介紹特色花燈。縣府強調一直很重視身心障礙朋友權益，此次燈會路線也都有考量其需求來設計。
(中國時報)
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