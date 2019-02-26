罹癌拚出佳績 上學是最幸福的事
學測成績出爐，新北具指標性的公立高中板橋高中雖無滿級分學生，但五科成績70級分以上有7人，60級分以上有162人，五選四科選考成績55級分以上有56人，仍為新北公立高中最佳學校。
據新北市教育局統計，本屆新北應考生1萬5392人，五科全考成績75級分滿級分人數有5位，70級分以上51位，60級分以上682位，另五選四科選考成績最高60級分人數有8位，55級分以上的有187位。
本次滿級分學生全都是南山中學學生，不過板橋高中學生也有7人拿下70級分以上，是公立高中第一名。
其他公立高中部分，中和高中學生王子睿，高二下學期罹患淋巴性血癌，休學1年接受治療後再次回到課堂，即使每周需化療，他還是排除萬難參與班上各項團體活動，這次國文、數學科目都拿下13級分，希望能朝國立大學化學科系努力。
王子睿說，班上同學很貼心，總有三五好友主動陪他打球，生病這2年更是感謝父母親的陪伴與付出，「看過許多只能頻繁進出醫院，不知道未來在哪裡的癌童，能夠上學就是我現在最幸福的事。」
北大高中數理實驗班學生黃品峻拿下71級分，他表示，當初因離家近選擇北大高中，省下大量的時間、金錢，數理實驗班的專題課，訓練他研究並找出解決方法。
私立格致中學五科拿下70級的陳彥璋，從小喜歡數字，但苦於異位性皮膚炎，常常靜不下來，到國高中課業壓力大，皮膚炎更為嚴重，枕頭套及床單上常因睡覺時不自覺用力搔癢而血跡斑斑，即使身體不適，他仍展現過人毅力勤學努力，在這次學測拿下好成績。
(中國時報)
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