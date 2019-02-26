拒3C網路誘惑 張哲愷登榜首
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
苗栗縣學測榜首落在苗栗市建臺高中，5科全考獲滿級分75級分的張哲愷，國中基測拿到5A9+好成績，數學差1+的遺憾留藏在心中，從國中部直升後，發憤苦讀、隔絕3C誘惑，25日得知自己考出滿級分，謙虛表示有點出乎意料，將以台大法律系為第一志願。
張哲愷表示，考試除了天賦，努力更重要，讀書必須維持專注力，隔絕3C產品、網路誘惑等，偶爾播音樂輔助學習，此外破除城鄉差距偏見，英文相對重要，平時透過學校的英語演講、英語話劇訓練口說，自己雖然有手機，但僅與父母接送時聯繫、查單字使用，偶爾會玩遊戲，充分自我控制。
張哲愷說，父親在台灣高等法院擔任資訊科組長，在法律系統服務近20年，向來鼓勵自己讀法律系，在成長的過程中，常拿優秀法官做人格的樣板。父親期許自己不只要會讀書，也希望對社會有點貢獻，站在司法系統上，成為守護正義的最後一道防線。
由於今年學測考科採計有重大變革，部分學生產生棄保效應僅考4科，滿級分計算相對紛亂，除建臺高中成績亮眼，苗栗高中4年來平均級分成長逾3級分，自然組學生黃子軒5科全考獲全校最高73級分，打破近5年校史紀錄、竹南高中何柏翰亦考出創校史紀錄最高73級分，君毅中學胡軒瑞則以4科總和55級分，受頒最高紀錄20萬升學獎學金。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。