拒3C網路誘惑 張哲愷登榜首

2019年02月26日 04:11 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣學測榜首落在苗栗市建臺高中，5科全考獲滿級分75級分的張哲愷，國中基測拿到5A9+好成績，數學差1+的遺憾留藏在心中，從國中部直升後，發憤苦讀、隔絕3C誘惑，25日得知自己考出滿級分，謙虛表示有點出乎意料，將以台大法律系為第一志願。

張哲愷表示，考試除了天賦，努力更重要，讀書必須維持專注力，隔絕3C產品、網路誘惑等，偶爾播音樂輔助學習，此外破除城鄉差距偏見，英文相對重要，平時透過學校的英語演講、英語話劇訓練口說，自己雖然有手機，但僅與父母接送時聯繫、查單字使用，偶爾會玩遊戲，充分自我控制。

張哲愷說，父親在台灣高等法院擔任資訊科組長，在法律系統服務近20年，向來鼓勵自己讀法律系，在成長的過程中，常拿優秀法官做人格的樣板。父親期許自己不只要會讀書，也希望對社會有點貢獻，站在司法系統上，成為守護正義的最後一道防線。

由於今年學測考科採計有重大變革，部分學生產生棄保效應僅考4科，滿級分計算相對紛亂，除建臺高中成績亮眼，苗栗高中4年來平均級分成長逾3級分，自然組學生黃子軒5科全考獲全校最高73級分，打破近5年校史紀錄、竹南高中何柏翰亦考出創校史紀錄最高73級分，君毅中學胡軒瑞則以4科總和55級分，受頒最高紀錄20萬升學獎學金。

(中國時報)