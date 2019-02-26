彰中、彰女和精誠 成績好樣的

2019年02月26日 04:11 中國時報 吳敏菁 、 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

學測成績25日揭曉，彰中、彰女和精誠中學成績亮眼；彰中單科滿級分更多達230人，學子為了鼓舞並帶動在地學弟妹，在草坪大集合排出了單科滿級分15＋的字樣，學弟們擠滿樓層，歡呼喝采，熱烈掌聲，「學長！好樣的」。

精誠中學報考五科者有3人滿級分，報考四科者有1人滿級分，四科60級分者共10人；其餘報考五科者70級分以上共22人，四科56級分以上者共8人，都可以達到醫學學系或台大其他科系錄取標準。

彰中五科全考，74級分3人，73級分2人，72級分4人，71級分8人，70級分9人。自然組、社會組，總計四科達50級分以上者，分別在佔應考人數之32.68％和27.35％。

彰中滿級分王創進不吝分享，沒有刻意超前學習、沒有從眾拚私中、導師楊姍加強國語文寫作特訓，對學測更有信心。滿級分廖致暉連續代表彰化縣參加全國語文字音字形高中學生組競賽，學測前榮獲全國第6，多才多藝。

彰化女中4科滿級分有2人，自然組4科55級分以上52人，約佔8.8％；社會組4科55級分以上58人，約佔9.8％。

員林高中數理實驗班的謝禾予與利彥承大學學測成績採計4科總級分59級分，校排名1％、繁星推薦可上醫學系或台大，兩人表示「選系比選校更重要」；謝禾予透露「聖經加禱告」是讓自己平靜心情念書的撇步！

(中國時報)