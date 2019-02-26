善化高中首位滿級分學生出爐

2019年02月26日 04:11 中國時報 程炳璋 、 劉秀芬 、 許素惠 、 莊曜聰 、 張亦惠 ／綜合報導 ／綜合報導

楊湛是善化高中首位滿級分考生，平常就會揪同學一起去K書，很有自制力，連手機都不用。（劉秀芬攝）

大學學測成績25日公布，台南一中共235位考生數學滿級分，超過全校考生3分之1，約30名學生申請海外大學；其中語言資優班柯姓學生申請通過紐約大學駐阿布達比分校，每年可領7萬1000美元獎學金，相當台幣220萬，4年領到獎學金近千萬元。

台南善化高中學生楊湛考取滿級分75級分，也是善化高中創校以來，首位學測滿級分學生。他國中會考後放棄市區明星高中選擇善化高中，搭車上學時一度把書包反過來背遮住校名，但沒多久就重拾自信，不再遮掩。

雲林縣斗六高中學測5科75滿級分3人，4科60滿級分3人，居全縣之冠，虎尾高中5科滿級分1人，4科滿級分4人，正心中學4科滿級分2人，大家目標幾乎都是醫學系或牙醫系。

受雄中、雄女發起的「終結放榜新聞」連署影響，南部各高中轉趨低調，私立高中也不例外，台南市新營區的興國高中簽署承諾書，今年不對外發布也不受訪，西港區的港明中學則將總級分較突出的人數公布在臉書專頁，至於是否接受採訪，則將主導權交給學生。

嘉義縣私立協同中學學生高文心考出5科滿級分的好成績，她參加許多數理競賽皆有優異成績，也熱衷參與社會服務，高一、高二時分別到緬甸及肯亞擔任海外志工。高文心坦言，海外的服務經驗對他的世界觀衝擊很大，發現自己能幫的很少，讓她有加強專業的想法，未來想當牙醫。

(中國時報)