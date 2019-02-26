善化高中首位滿級分學生出爐
楊湛是善化高中首位滿級分考生，平常就會揪同學一起去K書，很有自制力，連手機都不用。（劉秀芬攝）
大學學測成績25日公布，台南一中共235位考生數學滿級分，超過全校考生3分之1，約30名學生申請海外大學；其中語言資優班柯姓學生申請通過紐約大學駐阿布達比分校，每年可領7萬1000美元獎學金，相當台幣220萬，4年領到獎學金近千萬元。
台南善化高中學生楊湛考取滿級分75級分，也是善化高中創校以來，首位學測滿級分學生。他國中會考後放棄市區明星高中選擇善化高中，搭車上學時一度把書包反過來背遮住校名，但沒多久就重拾自信，不再遮掩。
雲林縣斗六高中學測5科75滿級分3人，4科60滿級分3人，居全縣之冠，虎尾高中5科滿級分1人，4科滿級分4人，正心中學4科滿級分2人，大家目標幾乎都是醫學系或牙醫系。
受雄中、雄女發起的「終結放榜新聞」連署影響，南部各高中轉趨低調，私立高中也不例外，台南市新營區的興國高中簽署承諾書，今年不對外發布也不受訪，西港區的港明中學則將總級分較突出的人數公布在臉書專頁，至於是否接受採訪，則將主導權交給學生。
嘉義縣私立協同中學學生高文心考出5科滿級分的好成績，她參加許多數理競賽皆有優異成績，也熱衷參與社會服務，高一、高二時分別到緬甸及肯亞擔任海外志工。高文心坦言，海外的服務經驗對他的世界觀衝擊很大，發現自己能幫的很少，讓她有加強專業的想法，未來想當牙醫。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。