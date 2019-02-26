傳統戲曲任意門 免費欣賞20天

2019年02月26日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

國立傳統藝術中心臺灣豫劇團將於3月5日起在岡山文化中心舉辦「2019傳統戲曲任意門」系列活動，帶領喜愛傳統藝術的觀眾們免費享受為期20天，總計47場的豐盛藝文饗宴，讓北高雄的民眾就近欣賞好戲。

傳統藝術中心主任陳濟民表示，傳統藝術中心目前共有3大園區，包含每年有百萬遊客入園的宜蘭傳藝園區、位於台北士林的臺灣戲曲中心，及預計3年後落成的高雄傳藝園區，專責推廣、保存及傳承傳統藝術。

臺灣豫劇團2006年起與傳統表演藝術團隊結盟「南戲小鎮」，在南部分進合擊推廣傳統戲曲藝術。2013年與高雄市政府文化局合辦傳統戲曲任意門，於岡山文化中心駐館辦理，打破以往送戲上門被動式的接受，轉化為主動式的參與戲劇活動，讓民眾透過親身體驗的方式，來感受傳統戲曲之美。

高市文化局主祕劉秀英說，此次為豫劇團與文化局第7年共同辦理傳統戲曲任意門活動，提供南部地區戲曲團隊演出平台，希望促使在地居民、學童就近欣賞傳統戲曲，從傳統藝術汲取養分，拓展創新美學藝術素養。

臺灣豫劇團團長彭宏志希望透過此活動，培植傳統戲曲欣賞人口，養成文化消費習慣，鼓勵民眾及學童進劇場觀賞戲曲，深耕傳統藝術根基，與在地劇團資源共享，結盟「南戲小鎮」傳統藝術團隊，共同為推廣傳統戲曲努力。

(中國時報)