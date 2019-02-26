傳統戲曲任意門 免費欣賞20天
國立傳統藝術中心臺灣豫劇團將於3月5日起在岡山文化中心舉辦「2019傳統戲曲任意門」系列活動，帶領喜愛傳統藝術的觀眾們免費享受為期20天，總計47場的豐盛藝文饗宴，讓北高雄的民眾就近欣賞好戲。
傳統藝術中心主任陳濟民表示，傳統藝術中心目前共有3大園區，包含每年有百萬遊客入園的宜蘭傳藝園區、位於台北士林的臺灣戲曲中心，及預計3年後落成的高雄傳藝園區，專責推廣、保存及傳承傳統藝術。
臺灣豫劇團2006年起與傳統表演藝術團隊結盟「南戲小鎮」，在南部分進合擊推廣傳統戲曲藝術。2013年與高雄市政府文化局合辦傳統戲曲任意門，於岡山文化中心駐館辦理，打破以往送戲上門被動式的接受，轉化為主動式的參與戲劇活動，讓民眾透過親身體驗的方式，來感受傳統戲曲之美。
高市文化局主祕劉秀英說，此次為豫劇團與文化局第7年共同辦理傳統戲曲任意門活動，提供南部地區戲曲團隊演出平台，希望促使在地居民、學童就近欣賞傳統戲曲，從傳統藝術汲取養分，拓展創新美學藝術素養。
臺灣豫劇團團長彭宏志希望透過此活動，培植傳統戲曲欣賞人口，養成文化消費習慣，鼓勵民眾及學童進劇場觀賞戲曲，深耕傳統藝術根基，與在地劇團資源共享，結盟「南戲小鎮」傳統藝術團隊，共同為推廣傳統戲曲努力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。