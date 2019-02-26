西嘉農對決東能高 棒壇盛會

2019年02月26日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「西嘉農，東能高。」1921年花蓮「能高團」為台灣第一支踏上日本甲子園球場的棒球隊，嘉義農工則是唯一打進高校甲子園決賽隊伍，台灣棒球名人堂協會理事長黃瑛坡25日訪問花蓮市長魏嘉賢，兩支擁有百年輝煌歷史的球隊有望上演對決，讓球迷相當期待。

黃瑛坡昨天帶著印有「台灣野球魂」的球帽及紀念品，與花蓮體中棒球隊總教練劉義傳、台灣觀光學院棒球隊總教練王光輝及花蓮縣體育會理事長汪錦德等人訪花，希望11月能促成嘉義與花蓮在地棒球隊的體育合作交流。

黃瑛坡表示，花蓮跟台東是孕育台灣棒球好手的搖籃，去年為了紀念「天下嘉農」輝煌歷史，嘉義市舉辦「[email protected]百年傳承經典賽」系列活動廣受好評，希望今年能以花蓮的「能高棒球」作為背景，促成一場交流賽，促成經典對決。

魏嘉賢笑說，自己從小就是棒球迷，在場的劉義傳、王光輝都是兄弟象退役的前輩，但他卻是味全龍迷，對於當年的「龍象大戰」仍津津樂道，至於1921年創辦高砂棒球隊的台灣棒球名人林桂興，魏嘉賢還要稱呼他為「外曾伯公」。

魏嘉賢表示，這批以原住民組成的球隊，當年赴日交流創下5勝1敗的戰績，以實力逼迫日本球界派出強隊應戰，展現台灣人的志氣，如果說嘉農是台灣前往甲子園獲得最好名次的隊伍，那能高棒球就是台灣第一個踏上甲子園的全原住民球隊，樂見交流賽推廣棒球運動。

(中國時報)