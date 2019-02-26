媒體正面報導 竟成代罪羔羊

2019年02月26日 04:11 中國時報 林金池

去年學測放榜後，雄中雄女情侶感情世界成為媒體報導重點，全台名校紛紛發起「終結放榜新聞」，似乎媒體成了始作俑者，事實上，媒體只是要發掘出正向的勵志故事，並非高分優先的「灑狗血」新聞，一切資訊都是校方提供，這跟媒體有何關聯？

自從廢除大學聯考後，大學入學管道多元化，加上政府積極推動技職教育，升學考試已非優秀學生唯一的出路，因此，媒體著重報導的面向不再只是單一成績，舉凡克服身心障礙、才藝競賽等多元表現，都是「見賢思齊」的報導重點。

遺憾的是，每當記者詢問校方時，校方總把成績評量當成優異與否的指標，甚至刻意安排導師、校長、主任等人共同合照，用這突顯校方的辦學績效，面對人情壓力，記者只能照單全收。

有趣的是，當學生發起終結放榜新聞並獲全台名校學生串聯支持，此時教育部、校方竟然發表聲明肯定並聲援學生，說得如此冠冕堂皇、理所當然，彷彿都是媒體的錯。

試問，往年放榜，低姿態積極打電話給記者拜託採訪的人是誰？難道學生自己會聯絡記者來採訪，難道記者有通天本領可以知道誰考幾分可以訪問？如今學生反彈後，校方竟然可以一推二五六，如此淡定態度令人感佩。

如果明星高中抗議沒話說，某些縣市的社區高中插花聲援連署，這更是令人啼笑皆非。別擔心，終結放榜新聞從頭到尾都跟貴校關聯不大！

(中國時報)