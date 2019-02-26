竹北高中陳易彣 54級分獻癌母

2019年02月26日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣竹北高中學生陳易彣從小飽受脣顎裂所苦，咬字發音受影響，也曾遭受歧視，但他從未自我放棄，還加入合唱團挑戰困難樂曲，甚至當上指揮，學科成績也毫不馬虎，學測考出54級分，要將這份成績獻給罹癌仍努力顧家的母親。

陳易彣體型人高馬大，長相英挺，但從小就有俗稱兔脣的脣顎裂，小學、國中時期在班上常受到排擠，放學到補習班也遭冷言冷語，導致原本個性開朗得他，在心中蒙上一層陰影，幸有家人支持，小四起加入合唱團，挑戰發音及各式歌唱技巧。

高一那年，陳易彣摯愛的母親獲悉罹癌，家中頓時陷入陰霾，但母親為張羅愛子的正顎矯正手術費，不願花錢在自己癌病根治，含辛茹苦要將兒子送上手術檯。陳易彣感念親恩，高中時期沒有一刻鬆懈，高二起成績維持1、2名，還拿下北區數理學科能力競賽化學佳作、台語演說第二名等成績。

陳易彣衝破逆境的故事傳為佳話，校方推薦年度總統教育獎，送案評選中，陳易彣25日獲悉考取54級分，要將成績獻給勞苦功高的母親，畢業後想念中興大學化學或森林系。

(中國時報)