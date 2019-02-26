展現多元學習成果 普台表現亮眼

2019年02月26日 04:11 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

大學學測成績公告，南投縣私立普台高中陳維康五科全考英文、自然15滿級分，總級分72，他立志行醫濟世；旭光高中高三學生參加108年學科能力測驗，陳泓均同學榮登全校最高分64級分，他國英數自及國英數自四科總分都是51級分，也是全校最高。

陳維康表示，國、英、數並非他的強項，模擬考時數學曾經10級分，班導身為數學老師，夜間帶著同學一起討論做題，數學成績大有起色。國文與英文老師則非常重視寫作，學校引進大量資源為同學加強，師長也要求學生天天寫作，老師也天天改作文，英文終於衝到15滿級分。

陳維康國小五年級起即在普台就讀的維康，國三確定直升後探索興趣，確立了醫學院的方向。陳維康鎖定家裡鄰近的北醫、長庚、中國醫、中山醫及輔仁醫為目標，朝著醫護人員最欠缺的婦產科、外科努力。

旭光高中除陳泓均同學榮登全校最高分64級分外，在自然組四科，以李奕綺48級分、蔡睿棠47級分表現最優，在社會組四科，施慧苓、李奕綺、王惠生都獲得50級分的佳績；另外蔡睿棠在數學科、洪瑋在國文科都獲得滿級分15級分的好成績。

(中國時報)