嘉縣迎婦女節 免費妝水水

2019年02月26日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為慶祝國際婦女節，嘉義縣政府將於3月2日舉辦「幸福女力 閃耀魅力」婦女節活動， 25日在縣府舉辦的記者會上，縣長翁章梁親手泡咖啡給獲選年度傑出女性以及縣府樓面清潔媽媽，翁章梁表示，很多縣市已停辦婦女節活動，嘉縣希望藉由這樣的活動，讓社會共同重視婦女的權益。

翁章梁25日在「幸福女力 閃耀魅力」記者會中，親自學習手沖咖啡，並用咖啡拉花畫下愛心，感謝女性對社會的付出及辛勞。翁章梁說，婦女節是值得紀念的日子，雖女性權利漸漸受重視，但在職場上，仍很容易為了家庭而犧牲，未來縣府將會努力推動婦女相關福利與權益，讓女性朋友擁有被尊重、安全且幸福的生活環境。

翁章梁強調，38婦女節不只在嘉義縣，而是一個全世界的慶祝節日，嘉義縣府自2012年開始，在家己人公園設立「主題區」慶祝婦女節，參與人數逐年增加，當天也會表揚傑出婦女，肯定他們在各領域的貢獻。

嘉義縣政府社會局指出，婦女節活動現場除了安排免費按摩、指甲彩繪、修眉等貼心服務，還有環保風車免費DIY、闖關遊戲、街頭藝人表演及文創市集等多項親子活動，3月8日當天女性還能免費搭乘嘉義縣縣營公車。

(中國時報)