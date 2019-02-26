74萬元掉超商無人領 警追出失主
高市鳳山區1家超商內發現裝有74萬6000元紙袋，但警方調閱監視器追查無進展，事後發現紙袋有黑炭痕及燒焦味，靈機一動清查最近火警案件，驚見1件火警案及1件遺失60萬元被害人均為洪男，才發現洪男住處火災後，身懷鉅款至超商買菸，竟精神恍惚遺落，20天後失而復得。
鳳山分局偵查隊長郭家峰說，失主掉落鉅款一定急得像熱鍋上的螞蟻，因金額龐大，又是銀行臨櫃提領，每10萬現鈔為1綑，還押上行員名字，當初不排除是來路不明贓款，於是請同仁依刑案偵辦模式，分別從銀行提領端、遺失物系統、超商錄影逐一調閱、清查，且紙袋內有汽車旅館名片，也查訪房客姓名，甚至請鑑識人員協助採證。
警方清查的時間超過20天，調閱畫面也仍無法查出可能的失主，警方後來發現紙袋上有黑炭痕及燒焦味，研判可能是火場物品，於是調閱轄區近月來的火警案，發現元月25日新甲路上有1件民宅火燒案，而這屋主洪男後來也再向警通報遺失60萬。
原來洪男當初住家火警後投宿汽車旅館，但過年前曾領了120萬元要繳付投資費，先帶錢去超商買菸，因無家可歸，精神恍惚，錢掉了不知道，也不清楚當時紙袋內有多少錢，報遺失時就大約說掉了60萬。
警方反覆比對監視畫面且逐一確認是失主洪男，將錢歸還，洪男感謝萬分。
(中國時報)
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