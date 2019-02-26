宜蘭 公立低調私立樂分享

2019年02月26日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

受到雄中、雄女拒絕放榜影響，原本表態不跟進的宜蘭縣3所國立高中，在25日學測放榜當天轉趨低調，蘭陽女中發布新聞稱「決定呼應各地區明星高中，停止放榜新聞記者會。」但私立慧燈中學、中道中學不受影響，認為學校表現亮眼，理應讓家長與學生知悉。

宜蘭高中、羅東高中以往都不乏有滿級分學生，蘭陽女中則在語文上表現優異，3校原本表態仍會發布學測放榜新聞，但昨態度產生變化，宜中坦言，當前氛圍比較尷尬，但後續宜中相關優異表現，仍會與外界分享。

羅東高中以新聞稿說明學測整體成績表現，蘭陽女中則表示，呼應雄中、雄女等明星高中，決定停止發布放榜，但校方說，未來學生的各項表現，將在兼顧多元發展與學生意願的狀況下，會對外界說明、公布。

私立慧燈中學照常對外公布學測成績訊息，校方說，在5選4的新制下學測成績不受影響，如對偏鄉醫療有所體悟的陳同學，總級分72級分，自然科4科59級分，也有多名學測成績黑馬的學生，可望透過繁星制度進入理想學府就讀。

私立中道中學表示，今年採5選4，50級分以上占全體8％，45級分以上占16％，40級分以上占25％，將持續輔導學生繁星推薦或個人申請，依據往年經驗，5選4在50級分以上，皆可順利錄取台大、清大、交大、政大、成大等國立大學。

(中國時報)