理想和熱忱 才是成功模版

2019年02月26日 04:11 中國時報 李萬吉

就在許多考生等待著大學學測成績出爐之際，上周高雄女中學生發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」的連署活動，認為不應一味以滿級分作為學生努力的最終目標，也不滿以往媒體對這些學生背景故事的過度報導。

這活動不僅獲得許多師生和社會大眾的回響，也有多所公立高中校長表態支持，代表很多人對這種造神式的新聞追逐不滿已久。過去幾年筆者也數次在專欄中談及此一問題，每個學生都有不同的學習條件和能力，高中3年付出的努力和獲得的成就，也不能僅以學測分數來判定。

過去大家對滿級分的追求，除了證明成績優異外，也代表更有條件選擇大眾期待的醫學、電機、法律等錄取分數頂尖的科系，這種被期待的科系選擇，經常凌駕學生自己的意願。或者說，許多學生是因為有那樣的成績條件，就覺得自己適合讀、喜歡讀那些科系。這種以成績決定志向的思維，顯然與強調多元適性的教育價值觀是不同的。

今年開始，大學申請入學參採學測成績最多五科選四科，就是要鼓勵學生依照興趣選擇學習目標，發展強項科目，而不需每科都頂尖。依此理念，比起盲目追求五科滿級分，卻不知道自己真的想要什麼？我們更該鼓勵學生盡早清楚志向，將時間運用在強項科目的學習上。

由衷肯定和祝賀那些滿級分的學生，他們憑藉優異的資賦，在能力所及範圍盡力做到最好，但他們的成功，卻是大多數學生無法複製的，也未必需要複製的。每個人面臨的人生挑戰都不同，有明確目標和長遠理想，永遠對學習保持熱忱，卻是每個學生都該追求的，也才是成功學該有的模版。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)