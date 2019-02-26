武陵籃排球隊長 差點滿級分
武陵高中籃球隊去年底拿下全桃園第二名，取得高中聯賽乙組北區複賽門票，但多達8成的學生都是背著父母參加，看著別校親友強大加油團備顯心酸，籃球隊長游柏仁、排球隊長陳皓偉，在學測分別考出74級分和5選4中59級分好成績，希望以自身證明學業與夢想能兼顧。
「球隊發生很多悲慘的事情！」游柏仁說，高中聯賽是高中生的夢想，準備3年就是為了這一役，但許多家長允許武陵孩子去公園打球、卻禁止在高三練球，去年底適逢市賽，1個月後就要學測，在學業和比賽雙重壓力下，10個隊員有8個是瞞著父母偷偷參加練習和出賽，球衣都是副隊長幫忙帶回家洗。
游柏仁感嘆，相較其他闖進4強的北科、啟英和至善，有強大加油和教練團，武陵生都只能偷偷來，也沒有專業師資加持。排球隊長陳皓偉國中也是體育班，因父母認為台灣走體育很艱辛，改把排球當興趣，雖然沒有教練、全靠學長返校指導，但辛勤的訓練，也帶領校隊闖進全國高中排球聯賽乙組前16強。
2人認為，學生的義務就是在學習，扎實的體能訓練不但不會剝奪讀書時間，反而增強堅持到底的毅力，愛運動的人絕不是頭腦簡單、四肢發達，游柏仁和陳皓偉都以差1分就滿級分的佳績，證明打球也能兼顧學業。
(中國時報)
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