武陵籃排球隊長 差點滿級分

2019年02月26日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

武陵高中籃球隊去年底拿下全桃園第二名，取得高中聯賽乙組北區複賽門票，但多達8成的學生都是背著父母參加，看著別校親友強大加油團備顯心酸，籃球隊長游柏仁、排球隊長陳皓偉，在學測分別考出74級分和5選4中59級分好成績，希望以自身證明學業與夢想能兼顧。

「球隊發生很多悲慘的事情！」游柏仁說，高中聯賽是高中生的夢想，準備3年就是為了這一役，但許多家長允許武陵孩子去公園打球、卻禁止在高三練球，去年底適逢市賽，1個月後就要學測，在學業和比賽雙重壓力下，10個隊員有8個是瞞著父母偷偷參加練習和出賽，球衣都是副隊長幫忙帶回家洗。

游柏仁感嘆，相較其他闖進4強的北科、啟英和至善，有強大加油和教練團，武陵生都只能偷偷來，也沒有專業師資加持。排球隊長陳皓偉國中也是體育班，因父母認為台灣走體育很艱辛，改把排球當興趣，雖然沒有教練、全靠學長返校指導，但辛勤的訓練，也帶領校隊闖進全國高中排球聯賽乙組前16強。

2人認為，學生的義務就是在學習，扎實的體能訓練不但不會剝奪讀書時間，反而增強堅持到底的毅力，愛運動的人絕不是頭腦簡單、四肢發達，游柏仁和陳皓偉都以差1分就滿級分的佳績，證明打球也能兼顧學業。

(中國時報)