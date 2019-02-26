中區湯饗送好禮 愛你久久好湯成雙
農曆春節過後天氣轉暖，交通部觀光局參山國家風景區管理處，輔導溫泉業者在泡湯淡季推出聯合行銷方案，推廣「夏泡湯，重養生」觀念，跨域整合中區7大溫泉區溫泉業者及鄰近商圈店家；推出「二人愛旅行‧愛我久久」、「愛你久久‧好湯成雙」等，於228連假熱烈起跑。
參山國家風景區管理處指出，「中區湯饗聯合行銷活動」整合新竹「內灣尖石」、苗栗「泰安」、台中「谷關、大坑、烏日」、南投「北港溪」、「大埔里」、「東埔」及其他鄰近溫泉區等9家溫泉業者；搭配8條經典主題遊程，並與內灣、東埔、南庄等商圈特色店家及台中市好禮協會業者合作。
參山處表示，於3月4日至5月20日攜手推出「二人愛旅行‧愛我久久（2599元專案）」、「愛你久久‧好湯成雙（4999元泡二湯區專案）」泡湯遊程優惠（限周日至周四入住），鼓勵民眾春遊泡湯體驗不同季節的泡湯好處！
參山處強調，2月28日~4月30日更限量推出「中區湯饗新春送好禮」打卡按讚送溫泉面膜活動，有24家溫泉業者響應參與，民眾只要到參與活動的溫泉業者消費滿千元，並在「台灣好湯」FB粉絲頁打卡按讚；就可獲贈送一盒溫泉面膜，數量有限3000份送完為止。
(中國時報)
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