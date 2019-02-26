63歲的他 傳承金獅藝陣

2019年02月26日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

63的謝俊煌為了照顧年邁雙親，提前退休返回台南西港老家，在港東里長方郭秀雲的牽線及勞動部雲嘉南分署台南就業中心的協助下，他重拾學生時期的陶藝專長，二度就業的他從券商主管變成社區發展協會的多元就業開方案專業經理，幫港東社區推廣金獅藝陣文化，並設計遊程、開發文創商品，喚起港東人的共同記憶，也讓外地人體驗「金獅文化」。

「西港香」聞名全台，其中起源於港東里八份姑媽宮的烏樹林廣慈宮金獅陣，推算至少200多年歷史，有「獅母」之稱，是「西港香」的開路先鋒，也被市府訂為台南市定傳統表演藝術，在宗教及民俗文化上占有重要的地位。

除了傳統陣頭的保存外，如何將藝陣文化發揚，以更多元化的方式呈現是重要課題，謝俊煌把金獅陣與社區產業結合並規畫遊程，還設計金獅彩繪DIY體驗活動，百年傳承的獅頭文創藝術品推廣出去，不僅受到遊客喜愛，也獲得鄉親認同。

謝俊煌以金獅頭的繁瑣製作過程為例，製作者要透過7層的紙漿黏貼，並經過塑形、紙糊、脫模、固定、彩繪等工序才能完成，相當費工；且紅面金獅臉譜搭配草仔花與大地植物，臉部線條與花紋皆有不同，考驗細心、耐心。

在導入勞動部多元就業開發方案人力後，能有更充分的資源來延續當地金獅信仰，強化藝陣文化內涵及開發多種金獅文創商品，謝俊煌很有信心，帶著對土地的使命感，他爽朗地說「想做到不能做為止」。

(中國時報)