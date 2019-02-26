東港廚師吳維斌 國際賽常勝軍
東港囡仔吳維斌家傳三代都是廚師，阿公從辦外燴起家，爸爸接手後轉做餐廳，但仍停在「吃粗飽」的經營觀念，直到他畢業回家幫忙後慢慢走向精緻化，他連4年自費出國比賽並獲獎，不僅充實自己，也為家族事業在競爭激烈的海產街打出特色。
吳維斌現年29歲，食品科技系畢業，2016年首次參加國際賽韓國WACS奧林匹克餐飲術大賽、即獲現場料理賽團體組銅牌，隔年參加紐西蘭國際名廚挑戰賽、獲個人組開胃前菜銅牌，去年參加韓國KICC國際餐飲術大賽、則獲現場料理賽團體組金牌。
連3年獲獎後，今年再傳捷報，年初甫落幕的荷蘭DICC國際烹飪挑戰賽，現場料理賽團體組金牌的獲獎人就是吳維斌，他說，他是近年來唯一代表屏東出國比賽，不是他比較厲害，而是他有「想改變的野心」。
「從沒想過可以站上國際舞台。」吳維斌指出，阿公、爸爸都是總鋪師，他也從小學五年級就開始幫忙，但他在大學時選讀食科，就是不想再與長輩們走一樣的路，不是因為他們不好而是不捨他們太累，所以才會想轉個彎做個改變，只是後來還是走上廚師一路，但真的不一樣了。
他說，東港的海鮮美食餐廳很多，老店更是不少，他時常在想如何走出不一樣的路，而「精緻路線」是他的選擇，但他不會捨棄傳統而是創新，讓大家知道東港也能吃得好又吃得巧。
(中國時報)
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