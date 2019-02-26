北市 僅薇閣主動公布成績

2019年02月26日 04:11 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

大學學測成績25日放榜，今年雄中、雄女學生連署「終結放榜新聞」，獲得北一女、建中、景美等名校支持，目前僅私立薇閣高中仍主動發布放榜資訊，薇閣教務主任郭芳純表示，若學生願意提出自身經驗供學弟妹、後進參考，不會刻意侷限新聞發布。

薇閣高中108年大學學測共有27位滿級分學生，主要分布在數學資優班、自然科學班等各類班級。郭芳純認為，是否發布新聞是各校自由選擇，但多元的教學方式能產生優秀的學生，成績沒有絕對好壞，更不侷限於滿級分與否，只要孩子願意分享經驗，校方不會阻止。

滿級分學生中，邱楷納和張立揚同學曾參加北市及全國生物學科能力競賽，榮獲一、二等獎，張立揚鼓勵學弟妹提前規畫學習過程，即使遇到大考也不要忘記喜好，他直到考試前仍常拉小提琴，是抒解學習壓力的好幫手。

喜愛生物的邱楷納則說，透過科學實驗，能夠驗證書本中的知識，這是令人愉悅的收穫，只有不害怕努力，才能體會到學習的美好，希望未來能成為醫生科學家，拯救更多為病痛所苦的人。

薇閣是目前北市唯一主動發布學生成績的北市高中，建中、北一女、中山女高及景美等名校則未發布學生大考成績，北一女校長楊世瑞表示，即使學測分數很高，但未放榜前不確定性高，學生受訪壓力較大，不會在成績公布當天發訊息；建中校長徐建國認為，滿級分報導會對學生帶來壓力，將不再發布。

景美女中校長黃贇瑾說，去年台北市的校長們就討論過此事，當時就互相約束不要再大張旗鼓宣傳，因為無形中可能會給其他學生很大壓力。不過她也強調，如果孩子願意受訪，學校也不會阻止，但目前沒有聽說有人想受訪。

(中國時報)