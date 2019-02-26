國小班上最後1名 方瑋慈獲74級分

2019年02月26日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園新興高中學測表現亮眼，喜愛小說、古書的學生陳子頎拿下75分滿級分，第一志願是醫學系。學生方瑋慈學測74級分，她在國小還曾經考過全班最後一名，在雙親的鼓勵下，成績逐漸進步，未來也希望就讀醫學系。

陳子頎表示，自己喜歡閱讀，曾經在桃園的全國語音競賽中獲得第2名，他說，每天上課認真聽講，回家後複習當天老師指導題目，每天花4、5個小時讀書。他也說，自己沒有所謂的衝刺時間，因為從高一開始就在準備。陳子頎補充，自己假日偶爾會和爸媽出門踏青，是放鬆的方式。

陳子頎也說，自己最喜歡國文、英文科目，不過小說跟古代書籍是自己最愛閱讀的書本。他補充，大量閱讀可以認識古代作家，也能讓語文能力變好，對作文幫助很大。

方瑋慈曾在國小考到全班最後一名，當時在新竹科學園區上班的父親，也不因此責罵她，反而不斷鼓勵。方瑋慈到國中時，成績都維持全班前10名，高中更進步到全班前5名，學測還奪下74級分的好成績。她說，姊姊前年學測滿級分，希望自己能跟她一樣，進入醫學系就讀。

方瑋慈說，自己成績不好的時候，父母親不因此生氣，反而諄諄教誨、頻頻鼓勵，自己也始終不放棄，努力讀書，25日成績出爐，自己也感到滿意。

(中國時報)