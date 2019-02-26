日月潭水上自行車道 上岸了

2019年02月26日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

日月潭國家風景區管理處因應時空背景轉換，去年評選「日月潭新八景」，龍鳳宮前方的「水上自行車道」以亮眼高分榮膺第三景；近因乾旱未雨，潭區水位下降近3公尺，此夢幻美麗的自行車道已離開水域上了岸，成了另類陸上棧道！

日月潭滿水位時標高為748.48公尺，去年入冬來因雨水不多，今年初已降到746.8公尺上下。按這樣的水位，蓄水率仍有9成，民生用水絕對夠撐好幾個月。

問題是立春後，下游彰、雲農田灌溉需求，經濟部水利署中區水資源局由集集攔河堰調度供應下游35CMS（立方公尺／秒）；目前濁水溪天然逕流量僅20CMS，不足15CMS需由日月潭補充供應。

因連日放流，潭區水位逐日下降，24日已降到745.50公尺，離滿水位的落差已達2.98公尺，「水上自行車道」基樁露餡，成了陸上自行車棧道。

日管處副處長郭振陵指出，龍鳳宮前方湖底，在建壩、加高水位前原為農田地勢平緩，因此只要水位降低2公尺半左右，自行車道的基樁底部就會浮出，隨著水起水落，是很自然的事。

(中國時報)