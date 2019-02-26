提高老農津貼 挨轟政策買票
有意參選2020年總統的前行政院長張善政25日南下雲林，和青農林佳新交流農業看法，希望做為競選農業政策，兩人直指提高老農津貼是明顯的政策買票。
張善政自行開車到雲林，在莿桐鄉義和村振興宮廟口和林佳新「開講」博感情。他說，台灣農業的希望在年輕人，政府要聽青農的心聲，才能接地氣，讓農業更好。他並請林擔任他農業智庫顧問，林當場應允。
林佳新認為台灣農業太應該像歐美日等國，採攻擊式農業強勢出擊搶攻外銷市場，也批評台農發未發揮預期效果，例如香蕉已是夕陽產業，卻還租地種香蕉。
張善政非常認同林的看法，認為應把台灣特色農產像紐西蘭的奇異果一樣行銷全球。
林佳新針對雞蛋缺貨痛批農委會失聰，主張應在蛋價上漲時就要因應，卻等到市場都買不到蛋才進口。張善政也覺得農委會後知後覺，許多政策都效果不彰。
至於老農津貼提升，林佳新和張善政都反對，林認為這會讓老農繼續背負更多的耗費社會資源的罵名；張直指是明顯的政策買票，讓農民被汙名化，而且將納稅人的錢這樣用，讓人很心痛。
(中國時報)
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