台東因我而不同
中國時報
饒慶鈴
常聽人說：「沒有什麼非誰不可？」看似沒錯，事實不然。上個世紀，獨霸軟片市場的柯達和富士兩大公司，面對數位科技挑戰，2位執行長各以不同方式因應。柯達在2012年宣告破產，反之，富士成功轉型，至今屹立不搖。時任富士執行長古森重隆說：「要做只有自己能生產的產品。」其中，人是最重要的關鍵。
擔任縣長第1個月可以繳出什麼成績單？我笑說自己是在收割前任縣長的政績。實則，有許多困難擺在眼前。我想舉3個例子。一是誠品書局決定今年約滿後，撤出台東。得知消息時，此事幾乎已成定局。我相信縣府同仁一定努力了很久。說真的，有誰能改變誠品的決定？但我告訴自己，一定要盡力留下誠品。在台北，少1間誠品影響有限，但台東若沒了誠品，將是一場嚴重的文化災難。沒想到，我成功說服誠品，以新的合作經營模式規畫，誠品表達繼續參與縣府公開招商的意願。
二是高醫進駐南迴偏鄉。感謝去年榮獲醫療奉獻獎的大武衛生所主任盧克凡居中牽線，高醫醫療團隊從今年2月1日起進駐大武。最讓人喜出望外的是，高醫指派13人都是各科權威，這是南迴有史以來最強的醫療陣容，主因是我家與高醫有多年深厚情誼。同樣，義大醫院支援綠島醫療人力不足，也從原本只支援1個月，改為直到綠島找到醫師為止。
三是朋友慶祝我當選縣長，免費提供台北1個絕佳地點讓台東做廣告。若說租金根本是天價，縣府卻可以無償使用。這說明了什麼？事在人為，而我是關鍵，我的福氣讓事情有更好的結果。當然，沒有什麼非誰不可，但我要說：「台東因我而不同。」我很有信心，當仁不讓。
(中國時報)
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