真假柯粉亂鬥 成總統路隱憂

2019年02月26日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲為全台最熱門的政治網紅之一，不少柯粉也紛紛成立Line、臉書粉絲團，相關社團高達3、40個，不過近期因「柯文哲全國揪朋友」Line帳號改成KP2020一事，引爆真假柯粉大亂鬥，甚至相互PO文攻擊，支持者擔心若柯真的選總統，屆時謠言滿天飛，恐成柯2020最大隱憂。

「2020柯文哲總統後援會」、「柯文哲粉絲後援會」、「2018柯文哲後援會」一打開社群媒體，以柯之名成立的粉絲頁與社團，就多達3、40個，人數最多逾5萬，平日多各自為政。據悉，為了集結各版主，柯左右手蔡壁如已於1月底，委由台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州擔任全國粉絲團溝通總管理，同步為組織戰整軍。

資訊爆炸 難即時辨真偽

由於資訊爆量，難以即時辨認真偽，此次「揪朋友」Line帳號改成KP2020，因字詞敏感，消息一出，質疑聲浪反倒大於支持聲音，批「誰在逼阿北選總統？」、「跟柯說法似乎不符」，加上柯說詞曖昧，各社團出現相互攻擊、退社團，也讓柯粉內鬥正式浮出檯面。

6月將推粉專 柯幕僚主導

去年競選期間，LINE帳號「柯P揪朋友」就爆出加入者個資外洩風波，據傳也是內部爭鬥的結果。知情人士說，現在柯選總統呼聲越來越高，如果有柯黑臥底散播假訊息，恐成2020隱憂，預計將於6月前再推一粉絲頁，檯面上定調為「義勇軍自發行為」，但將由柯幕僚主導，確保資訊正確性。

粉絲自發行為 無法阻止

對此，負責管理柯文哲臉書的北市副發言人柯昱安表示，對於粉絲自發性行為，他們無法阻止，因為其他政治人物粉絲也會從事相關行為，這是很正常的現象，除非散播假消息，不會介入運作。

至於KP2020Line帳號，柯昱安也再次澄清，他說，目前了解經營者為一柯粉，過去曾協助柯選戰，柯市長對其有印象才稱其為「幕僚」，但現非幕僚，亦非北市府員工。

(中國時報)