新北將補助逾6萬戶住警器

2019年02月26日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

為推廣裝設住家火災警報器及關懷弱勢居住安全，新北市長侯友宜25日至板橋區仁愛路拜訪獨居長者周女士，並親手為她裝上警報器，他也宣布，今年將補助6萬4200戶住家火災警報器，弱勢族群更提供到府安裝。

昨天下午3時，侯友宜由消防局長黃德清、社會局長張錦麗及板橋區長林耀長陪同，至板橋拜訪獨居長者周女士，周女士雖高齡92歲，但仍身體硬朗、耳聰目明，行動完全無需他人扶持，在場無人不稱讚周媽媽好福氣，而周媽媽始終緊拉侯友宜的雙手，關心他的腰傷，2人互動溫馨。

長者關心市長腰痛

隨後侯友宜親手替周媽媽將住家火災警報器安裝在牆上，並向周媽媽說明有這警報器，平常生活就更能放心，也提醒她若警報器響了，就要趕緊應變。

侯友宜說，周媽媽92歲了，身體非常硬朗，獨居住在板橋仁愛路，希望用這個非常簡單的火災警報器，讓她能夠過得安心、安全與安居。

提供弱勢到府安裝

侯友宜指出，市府今年度將補助6萬4200戶裝設住警器，針對獨居長者、低收入戶等弱勢族群2萬463戶更提供到府安裝。

侯說，新北5樓以下老舊公寓發生火災約占住宅火災的68.5％，去年市府曾補助安裝火災警報器，而及時偵測防止火災的案例共15件，功效非常好，今年擴大實施。

火災警報器除能自動偵測預警，裝設也很方便，只要用黏貼方式即可固定在牆壁上，既不用拉延長線也不會破壞美觀，非常簡易。

消防局表示，住宅用火災警報器能於初期偵測火災發出警報聲，提醒住戶儘早滅火及逃生，民眾可自行購買，安裝於起居室、走廊及樓梯，如有相關問題可詢問消防局或當地消防分隊。

(中國時報)