慈湖遊覽受限 遊客數銳減

2019年02月26日 04:11 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

228前夕，政治大學學生砍斷校園內蔣介石騎馬銅像的馬腳，再度挑起轉型正義敏感神經，全台聚集最多蔣介石銅像的慈湖兩蔣園區，2018年有獨派學生闖入慈湖陵寢潑紅漆，連帶影響陵寢內部僅在特殊節日開放申請參觀，慈湖遊客數因此銳減，重挫大溪觀光。

一年少28萬人

慈湖陵寢發生獨派學生潑漆案後，封閉4個月才開園，軍方與蔣家及市府達成協議，在1月13日、4月5日、10月31日，僅開放團客申請才能進入靈堂內部謁陵，平日及散客無法進入建築內，只能在外圍參觀。

慈湖陵寢管制後，連帶影響慈湖園區整體遊客數，2017年全年度遊客數有104萬2861人，2018年發生潑漆案加上封閉園區，遊客數只剩75萬4590人，整整少了28萬8271人，衰退近3成。

目前園區內雕像共計248座，218座為蔣公雕像、28座國父孫中山雕像，以及2座蔣經國雕像，市府與軍方協調，今年228連假4天，陵寢及園區正常開放，軍警都會加強巡邏與警戒。

缺乏新客源

桃園市風景區管理處長廖育儀表示，自潑漆事件後遊覽慈湖的動線受到管制，有旅客反映，現在只能從後湖進、後湖出，整個遊覽動線距離拉長，對於年長的遊客體力無法負荷，現在有找到一條新的路徑，可以從後湖進、前湖出，目前爭取中央補助經費施作步道等硬體設備。

觀光旅遊局長楊勝評則認為，慈湖以陸客為主的基本盤還在，沒有新客源是事實，慈湖園區應重新定位，除了歷史性外要強化功能性，目前市府積極爭取北橫國家風景區，若成功慈湖就是第一站，另一方面也爭取軍方釋出土地，讓園區可用面積加大，可將前後慈湖打通，也可設置戶外展演場域等，從多面向提升遊客人數。

(中國時報)