砲口向內 藍議員批陽光政見未落實

2019年02月26日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市府由副市長楊瓊瓔（前左）領軍各局處長出席，首次面對市議會的震撼教育！

台中市議會議長張清照（中），面對國、民兩黨提出47項專案報告，緊急與祕書長等進行研商應對！（陳世宗攝）

台中市議會25日召開程序委員會，討論第3屆第1次臨時會議事日程！國、民兩黨議員針對開會專案報告天數及議題進行討論，因專案報告高達47項；經政黨協商後，決議由47項規畫為7大主題。3月6日至15日召開臨時會，3月7、8、11日三天由市府進行專案報告。

命令未下達 科長不理

台中市議會25日召開程序委員會，討論臨時會議程！由副市長楊瓊瓔與各局處長出席；國民黨團會中提出30項專案報告，比民進黨團17項多了近1倍。

國民黨市議員楊正中表示，市長盧秀燕三令五申要推動「陽光政治」，強調所有資料要全部公開；但到現在為止，他和李中要的資料許多局處都不給，沒給的他都會記下來；希望副市長能將上情下達，不要盧市長命令到各局處「全部夭折」。

李中指出，他發函給很多局處要求提供相關資料，可能局長搞不清楚交給科長回覆，經常拿到的回覆只有1、2頁紙。這樣只有兩條路，一是請市府來專案報告，二是請局長把科長換掉；顯示市長命令只有貫徹到局處長，底下的科長完全不理會。

47專案報告 政黨協商

因國、民兩黨提出專案報告高達47項，議長張清照宣佈休息進行政黨協商！經過長達1個多小時的協商，決議由市府進行7大項專案報告，包括恢復老人健保補助等；前市府時期有關BRT、台灣塔、東豐快速道路等相關賠償訴訟案，也必須進行專案報告！

新聞局長吳皇昇說，陽光政治是盧市長堅持的原則，市府絕對尊重議員監督權；只要不涉及營業機密和個資問題，市府都會提供給議員檢視，這部分會加以落實。

(中國時報)