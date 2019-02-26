文史工作者 搶救水林大作戰

2019年02月26日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

國發會針對人口減少情況嚴重鄉鎮規畫「地方創生」國家戰略計畫，其中雲林縣水林鄉是全國平地鄉鎮人口變化率最高鄉鎮，每年平均減少約500人，25日水林鄉文史工作者發起「搶救水林大作戰」，希望結合政府部門推動地方創生，避免家鄉消失危機。

推動創生 吸引青農返鄉

國發會去年底發布「地方創生」國家戰略計畫，台灣368個鄉鎮區中有134個鄉鎮區人口嚴重外流，被列入必須優先推動地方創生，其中水林鄉人口變化率為負45.7，高居全國平地鄉鎮第1，引發地方文史工作者關注。

雲林縣家長協會理事長李明遠表示，他身為水林鄉民，對於家鄉人口不斷流失非常憂心，唯有在地主要產業方面進行升級與突破，才能真正讓農村活化再生，配合從外地把錢引入水林循環消費，藉此擴大商業經濟規模。

另外，水林鄉的主要產業農業正在面臨務農人口高齡化、農業缺工的雙重考驗，因此若想振興農村，需要引入農業文創、農村創生，進行「農產加工高值化」、「導客入村」、「環境維護」，進而吸引青農返鄉。

李明遠指出，面對高齡化的水林鄉人口結構，他建議運用未來可能裁併校的國小校園空間發展老人照護產業、營造安養社區模式，讓老人化的劣勢轉成就業機會的優勢，只要「留得住人」、「讓人進來」，偏鄉就有機會重獲新生。

發展特色產業 重獲新生

水林公所強調水林鄉面臨少子化、缺乏就業機會等困境，人口不斷減少，「地方創生」是偏鄉的轉機，將與相關單位共同合作，發展特色產業吸引人口回流。

(中國時報)