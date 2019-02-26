文史工作者 搶救水林大作戰
國發會針對人口減少情況嚴重鄉鎮規畫「地方創生」國家戰略計畫，其中雲林縣水林鄉是全國平地鄉鎮人口變化率最高鄉鎮，每年平均減少約500人，25日水林鄉文史工作者發起「搶救水林大作戰」，希望結合政府部門推動地方創生，避免家鄉消失危機。
推動創生 吸引青農返鄉
國發會去年底發布「地方創生」國家戰略計畫，台灣368個鄉鎮區中有134個鄉鎮區人口嚴重外流，被列入必須優先推動地方創生，其中水林鄉人口變化率為負45.7，高居全國平地鄉鎮第1，引發地方文史工作者關注。
雲林縣家長協會理事長李明遠表示，他身為水林鄉民，對於家鄉人口不斷流失非常憂心，唯有在地主要產業方面進行升級與突破，才能真正讓農村活化再生，配合從外地把錢引入水林循環消費，藉此擴大商業經濟規模。
另外，水林鄉的主要產業農業正在面臨務農人口高齡化、農業缺工的雙重考驗，因此若想振興農村，需要引入農業文創、農村創生，進行「農產加工高值化」、「導客入村」、「環境維護」，進而吸引青農返鄉。
李明遠指出，面對高齡化的水林鄉人口結構，他建議運用未來可能裁併校的國小校園空間發展老人照護產業、營造安養社區模式，讓老人化的劣勢轉成就業機會的優勢，只要「留得住人」、「讓人進來」，偏鄉就有機會重獲新生。
發展特色產業 重獲新生
水林公所強調水林鄉面臨少子化、缺乏就業機會等困境，人口不斷減少，「地方創生」是偏鄉的轉機，將與相關單位共同合作，發展特色產業吸引人口回流。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。