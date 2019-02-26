終結放榜新聞 表揚努力向學

2019年02月26日 04:11 中國時報 潘建志 、 莊哲權 ／綜合報導 ／綜合報導

雄中雄女發起終結放榜新聞活動，各校紛紛響應；屏東縣許多高中都不主動發布新聞，不過在媒體詢問下，有學校由學生自主決定是否受訪，也有學校希望由其他專長學生受訪，強調多元智能非聚焦頂尖學生。

屏縣高中紛紛響應

屏東縣唯一75級分學生陸興高中張皓，經徵詢後答應受訪，他高二起就不補習，都在學校讀書，回家就放鬆休息。他說國中時成績並不頂尖，國二後受到老師賴月霞影響，也愈知道自己想要什麼，開始有穩定表現，目前希望透過繁星計畫，爭取進入牙醫系。

屏女學生江芷綾與林彥瑩是數理資優班同學，曾攜手做科展，這次雙雙拿下國英數自4科滿級分，2人都想當醫生希望救人。

嘉許苦讀上進學子

屏中去年9人上台大，今年預計最少10人；學校推動多元智能，希望學生升學兼顧興趣與能力，網球專長運動績優生王昱文打網球已6年，這次國英數自4科55級分，希望選讀獸醫科系；張耿綸考上澳洲昆士蘭大學資訊科技系，因學費問題仍在考慮是否就讀。

美和高中今年成績學測5科70級分以上有3人，4科60級分廖健合及59級分蘇子源對電機、資訊有興趣，希望能上台大、交大或國外大學；施睿濬對醫學很有興趣，未來將申請醫學系為目標。

「希望學生的努力被看見！」，台東高中校長蔡美瑤昨特別表揚4位努力向學的學生，希望不要只以成績評價學生，其中，住在池上鄉的溫瑞康父母離異，自小由阿公、阿嬤拉拔長大，家境清寒，靠獎學金過生活，還當志工吃免費午餐，他努力讀書，將來希望讀藥學，就是為了讓2位老人家過好生活。

(中國時報)