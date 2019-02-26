光頭神童 拚世大運遭體育局衝康 局長忙善後

2019年02月26日 04:11 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

2017台北世大運博得滿堂彩，台灣選手捷報連連，引發國人對世大運的重視，馬拉松好手李翰暄為參加拿坡里世大運，找上北市體育局協助報名上海國際半程馬拉松，但體育局原本去年底答應，李得到承諾後也著手準備，沒想到體育局後來竟以「人事變動」為由拒絕，李翰暄將整件事PO上網後，引起體育局長李再立注意，不但親自上網回覆訊息，也立刻提供協助，還強調，不能以「換科長」這種理由回應。

李翰暄外號「光頭神童」，現就讀北市大陸上競技系，他在高一就曾拿下全中運萬米金牌，初馬就跑出2小時34分27秒的好成績，被認為是台灣長跑界難得的年輕好手，也多次代表台北市參加國內外賽事。

他在臉書PO文表示，今年是他力拚世大運最後機會，必須於4月底前達標，因此選擇上海國際半馬作為達標賽事，但上海半馬必須抽籤才能參賽，體育局原本答應協助報名免抽籤，他也訂好機票、飯店，沒想到2月詢問體育局，對方卻表示現任科長換人，無法提供報名參賽和安排前順位出發的協助。

李翰暄指出，政府官員前後不同的回覆令他相當錯愕，若不是主動洽詢，恐怕無法得知已經失去參與賽事的機會。他感嘆，馬拉松比賽需要長期訓練，原先既定規畫突然改變，政府單位卻無法給予協助，台灣運動員似乎缺乏保障。

對此，李再立解釋，去年底由副局長蔡培林出面幫忙安排李翰暄上海半馬的參賽事宜，上海體育局也表示沒問題。不過，李翰暄2月時希望教練也能夠陪跑，惟因報名已經截止，新進科員才會回應無法協助，但他得知狀況後已經迅速要求承辦人員幫忙。

李再立表示，體育局同仁不應消極態度處事，更不該以換科長這種理由回應選手與市民，希望選手放心、持續努力訓練，體育局會做好後續的行政支援。

(中國時報)