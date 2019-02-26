侯行銷視障按摩 王建民助陣

2019年02月26日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

因腰傷缺席雙北論壇的新北市長侯友宜25日復出，與曾在美國職棒發光發熱的「台灣之光」王建民，共同行銷視障按摩小棧，侯友宜開場笑稱要幫偶像按摩，一向靦腆的王建民尷尬笑稱，被抓了一輩子壞人的侯市長按摩，有感受到「殺氣」。

勞工局繼去年邀請「台灣巨砲」陳金鋒擔任視障按摩小棧代言人，今年更請到曾在美國職棒連續2年奪下19勝的「台灣之光」巨投王建民，由王建民公布「消費滿500元抽大獎」等多項系列活動正式開跑，隨後，與侯友宜一同體驗視障按摩師的手藝，2人都讚不絕口。

侯友宜開場時就表明要完成一個心願「幫偶像王建民按摩」，隨後在體驗按摩師手藝後，侯友宜果真搶在王建民起身前，一閃身到王建民身後，幫他按摩肩膀，令王建民笑得合不攏嘴。

侯友宜表示，全市有22家按摩小棧，大部分集中在公務機關、醫院及人潮聚集的百貨公司與車站，棧內的視障按摩師都取得按摩師技術士執照，歡迎所有市民朋友在需要的時候，讓專業視障按摩解除身體的疲勞，也讓新北市的視障朋友在照顧別人同時成就自己，能靠著按摩的一技之長得到自立的機會。

侯友宜特別感謝王建民擔任今年度的代言人，以陽光、健康、公益的形象幫助弱勢族群，令人欽佩。

王建民表示，球員每天比賽，最需要把肌肉放鬆，不然很容易受傷，所以，常常需要防護員或按摩師，好好把肌肉放鬆，才能在球場上打球，以他的經驗，在投完球的隔一天去按摩，是最舒服的。這是個很棒的活動，因此特別推薦給大家。

對未來的規畫，王建民說，現在就是以訓練球員，培養新的球員起來為主，至於自己能不能打球，要看自己的身體狀況。

(中國時報)