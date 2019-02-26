竹市愛閱讀 每人年均借4.29冊
新竹市民每人每年平均借閱書籍冊數達4.29冊，在非6都縣市中奪冠，這樣的閱讀力表現，25日獲「2018年閱讀競爭力績優城市」評比肯定，並於全國讀者閱讀興趣和習慣調查中，榮獲縣市組「最具閱讀競爭力城市」獎項。
文化局長黃竫蕙表示，2018年最具閱讀競爭力城市評比，是根據2017年全國公共圖書館統計分析評定，閱讀競爭力城市指標共有4項，包括人均擁書冊數、人均借閱冊數、人均到館人次及辦證率，經加總計分，新竹市排序在縣市組部分榮獲「2018最具閱讀競爭力城市」。
閱讀力方面，市民每人每年平均借閱冊數達4.29冊，全國僅次於首都台北市的4.78冊，更大幅領先其他非直轄市縣市，拿到縣市組（非直轄市組）第一，堪稱全國最愛閱讀的城市之一。
她指出，新竹市人愛閱讀是從小所培養的，市府長年辦理各式多元閱讀節，推廣嬰幼兒閱讀，鼓勵家長參與親子共讀，深化親子關係，更針對設籍新竹市0至5歲的嬰幼兒，贈送閱讀禮袋，讓嬰幼兒從小在父母引導下培養閱讀習慣，學習善用圖書館資源求知。
而為回饋愛念書的新竹市人，教育部近日也確定核准補助4億元，讓市府得以投入8億元興建總圖書館，並在文化局現址重建樓地板面積約2萬平方公尺、較目前館舍大3倍的新總圖書館，逐步再提升圖書軟硬體設備。
(中國時報)
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